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PLAKA ÜZERİNDE OYNAMA YAPAN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK DENETİM YAPILDI - Son Dakika

PLAKA ÜZERİNDE OYNAMA YAPAN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK DENETİM YAPILDI

09.02.2022 18:59

TRAFİK Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri 15 Temmuz Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında plaka üzerinde oynama yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

TRAFİK Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri 15 Temmuz Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında plaka üzerinde oynama yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kural ihlali yapan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, araç tescil plakasını farklı cisimler kullanarak usulsüz şekilde kapatan veya plaka üzerinde oynama yaparak kamera sistemlerince (EDS/HGS gibi) okunamaz hale getiren sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. 15 Temmuz Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında yapılan denetimde plakalarını usulsüz şekilde kapatan motosiklet sürücüleri, trafik denetleme Şube müdürlüğüne bağlı sivil trafik polis ekipleri tarafından durduruldu. Toplamda 4 sürücüye 3 bin TL cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri tarafından uyarılan sürücüler plakalarını temizledikten sonra yoluna devam etti.

PLAKA ÜZERİNDE OYNAMA YAPAN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK DENETİM YAPILDI
PLAKA ÜZERİNDE OYNAMA YAPAN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK DENETİM YAPILDI
PLAKA ÜZERİNDE OYNAMA YAPAN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK DENETİM YAPILDI

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Trafik Denetleme, Anadolu Yakası, 15 Temmuz, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PLAKA ÜZERİNDE OYNAMA YAPAN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK DENETİM YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: PLAKA ÜZERİNDE OYNAMA YAPAN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK DENETİM YAPILDI - Son Dakika
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