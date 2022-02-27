PLAKALARI SÖKÜP, DRİFT YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 14 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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PLAKALARI SÖKÜP, DRİFT YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 14 BİN LİRA CEZA

27.02.2022 17:16

BOLU'da, plakalarını söküp kavşakta drift yaparken, kameralara yakalanan sürücüye alkollü araç kullanması, plakaları sökmesi ve drift yapması nedeniyle 14 bin 39 lira para ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

BOLU'da, plakalarını söküp kavşakta drift yaparken, kameralara yakalanan sürücüye alkollü araç kullanması, plakaları sökmesi ve drift yapması nedeniyle 14 bin 39 lira para ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından, Borazanlar Mahallesi'ndeki kavşakta plakaları sökülmüş bir otomobil ile drift yapıldığını tespit etti. Kavşaktaki trafiğe engel olarak yaklaşık 2 dakika boyunca drift yapan 14 BK 600 plakalı otomobilin sürücüsü S.Y.G.'ye (25), 'alkollü araç kullanmak', 'aracın plakalarını sökmek' ve 'drift yapmak' suçlarının ilgili maddeleri gereğince toplam 14 bin 39 lira para cezası kesildi. Ayrıca alkollü araç kullandığı için sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, otomobil de trafikten men edildi.

PLAKALARI SÖKÜP, DRİFT YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 14 BİN LİRA CEZA
PLAKALARI SÖKÜP, DRİFT YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 14 BİN LİRA CEZA
PLAKALARI SÖKÜP, DRİFT YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 14 BİN LİRA CEZA

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Tragger, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PLAKALARI SÖKÜP, DRİFT YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 14 BİN LİRA CEZA - Son Dakika


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