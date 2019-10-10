Son Dakika Haberleri: Plakası çamurlu otomobildeki yüzleri maskeli 5 kişi, gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Plakası çamurlu otomobildeki yüzleri maskeli 5 kişi, gözaltına alındı

Plakası çamurlu otomobildeki yüzleri maskeli 5 kişi, gözaltına alındı

1 saat önce

ADANA'da plakasını çamurla kapattıkları otomobilde yüzleri maskeli şekilde giden 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Plakası çamurlu otomobildeki yüzleri maskeli 5 kişi, gözaltına alındı, System.String[]

ADANA'da plakasını çamurla kapattıkları otomobilde yüzleri maskeli şekilde giden 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise hırsızlıkta kullanıldığı tahmin edilen beze sarılı halde iki levye bulundu.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde ön ve arka plakaları çamurla kapatılmış, içerisinde de yüzü maskeli 5 kişi bulunan otomobili gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Otomobilin gidiş güzergahını belirleyen polis, aracı Süleyman Vahit Caddesi'nde durdurdu. Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden ekiplerin de desteğiyle plakası çamurla kapatılan otomobilde arama yapan polisler, hırsızlıkta kullanıldığı tahmin edilen bezle sarılı iki levye buldu. İçerisinde başka bir suç unsuruna rastlanmayan araç ile 5 şüpheli, detaylı incelenmek ve ifadeleri alınmak üzere Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, soruşturmaya devam ediyor.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:30 Kaynak: DHA
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