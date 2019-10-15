Son Dakika Haberleri: Plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan araçla gasp
Son Dakika Güncel Plakası 'evleniyoruz' yazısıyla kapatılan araçla gasp

Plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan araçla gasp

1 saat önce

Bayrampaşa'da, plakaları, "evleniyoruz" ve "mutluyuz" yazılarıyla kapatılmış araçtan çıkarak, kurye aracındaki 1 milyon 700 bin lirayı gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Plakası

Bayrampaşa'da, plakaları, "evleniyoruz" ve "mutluyuz" yazılarıyla kapatılmış araçtan çıkarak, kurye aracındaki 1 milyon 700 bin lirayı gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ticari bir firmanın kuryeliğini yapan K.A ve A.U, müşterilerinden aldıkları parayı otomobilin içine koydu.

Bu otomobilin hemen arkasına park etmiş ve plakaları, "evleniyoruz" ve "mutluyuz" yazılarıyla kapatılmış araçtan çıkan şüpheliler, para dolu çantayı silah zoruyla alarak kaçtı. Bu sırada bir şüpheli, kurye K.A'yı ayağından hafif şekilde yaraladı.

Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini izleyerek suç örgütü üyelerinin kimliklerini belirledi.

Düzenlenen operasyonla, Onur O. (24), Ozan A. (23), Derman A. (34), İsmail Y. (47) ve Gürel G. (23) gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca 17 bin 200 lira, 15 bin 100 dolar ve 1 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 4 suç kaydı bulunan Onur O, 42 suç kaydı bulunan Ozan A. ve 25 suç kaydı bulunan Derman A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İsmail Y. ve Gürel G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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