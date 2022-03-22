PLAKASI KALEMLE DEĞİŞTİRİLEN ARAÇTA YAKALANDILAR; VARİLLERDEKİ TOZ MADDE İNCELENECEK - Son Dakika
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PLAKASI KALEMLE DEĞİŞTİRİLEN ARAÇTA YAKALANDILAR; VARİLLERDEKİ TOZ MADDE İNCELENECEK

22.03.2022 20:11

İZMİT'te polis ekipleri, plakası kalemle değiştirilen minibüsü durdurdu.

İZMİT'te polis ekipleri, plakası kalemle değiştirilen minibüsü durdurdu. Araçta 3 kişiden 2'sinin sahte kimlik taşıdığı belirlenirken, varillerde toz madde olduğu görüldü. Şüpheliler gözaltına alındı, toz maddeden de incelenmek üzere numune alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 yolunda seyir halindeki minibüsün plakasının değiştirildiğini fark etti. Minibüs, İzmit- Kuruçeşme mevkisinde durduruldu. Minibüsün 34 EVZ 647 plakasındaki '6'nın keçeli kalemle '8'e dönüştürüldüğü anlaşıldı. Araçta bulunan 3 kişinin kimliklerini inceleyen ekipler, 2'sinin sahte kimlik taşıdığını belirledi. Bunun üzerine minibüste arama yaptı. Variller içinde ise gri renk olan kilolarca toz maddenin bulunduğu tespit edildi. Toz maddenin ne olduğunun belirlenmesi için polis tarafından numune alınırken, 3 kişi gözaltına alındı. Minibüs çekiciye yüklenip, emniyet müdürlüğüne götürüldü, soruşturma başlatıldı. (DHA)

PLAKASI KALEMLE DEĞİŞTİRİLEN ARAÇTA YAKALANDILAR; VARİLLERDEKİ TOZ MADDE İNCELENECEK
PLAKASI KALEMLE DEĞİŞTİRİLEN ARAÇTA YAKALANDILAR; VARİLLERDEKİ TOZ MADDE İNCELENECEK
PLAKASI KALEMLE DEĞİŞTİRİLEN ARAÇTA YAKALANDILAR; VARİLLERDEKİ TOZ MADDE İNCELENECEK
PLAKASI KALEMLE DEĞİŞTİRİLEN ARAÇTA YAKALANDILAR; VARİLLERDEKİ TOZ MADDE İNCELENECEK
PLAKASI KALEMLE DEĞİŞTİRİLEN ARAÇTA YAKALANDILAR; VARİLLERDEKİ TOZ MADDE İNCELENECEK
PLAKASI KALEMLE DEĞİŞTİRİLEN ARAÇTA YAKALANDILAR; VARİLLERDEKİ TOZ MADDE İNCELENECEK
PLAKASI KALEMLE DEĞİŞTİRİLEN ARAÇTA YAKALANDILAR; VARİLLERDEKİ TOZ MADDE İNCELENECEK
PLAKASI KALEMLE DEĞİŞTİRİLEN ARAÇTA YAKALANDILAR; VARİLLERDEKİ TOZ MADDE İNCELENECEK
PLAKASI KALEMLE DEĞİŞTİRİLEN ARAÇTA YAKALANDILAR; VARİLLERDEKİ TOZ MADDE İNCELENECEK

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Emniyet Müdürlüğü, Minibüs, Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PLAKASI KALEMLE DEĞİŞTİRİLEN ARAÇTA YAKALANDILAR; VARİLLERDEKİ TOZ MADDE İNCELENECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: PLAKASI KALEMLE DEĞİŞTİRİLEN ARAÇTA YAKALANDILAR; VARİLLERDEKİ TOZ MADDE İNCELENECEK - Son Dakika
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