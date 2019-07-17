Plakası kapalı otomobille caddede drift yaptı
56 dakika önce
KONYA'da cadde ortasında otomobiliyle drift yapan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:14 Kaynak: DHA
KONYA'da cadde ortasında otomobiliyle drift yapan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Selçuklu
ilçesindeki Kültür Park yanındaki caddede plakaları kapatılmış bir otomobil, kalabalığa aldırmadan drift yaptı. Drift yapan otomobil çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.
Hande Fırat'ın telefonu da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki yerini aldı Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti! Milli Piyango Genel Müdürü Uçar: Talihli geldiği anda işlemlerini başlatacağız Son dakika! YKS cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı