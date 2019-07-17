Son Dakika Haberleri: Plakası kapalı otomobille caddede drift yaptı
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Plakası kapalı otomobille caddede drift yaptı

56 dakika önce

KONYA'da cadde ortasında otomobiliyle drift yapan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Plakası kapalı otomobille caddede drift yaptı, System.String[]
KONYA'da cadde ortasında otomobiliyle drift yapan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Selçuklu ilçesindeki Kültür Park yanındaki caddede plakaları kapatılmış bir otomobil, kalabalığa aldırmadan drift yaptı. Drift yapan otomobil çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.


Selçuklu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:14 Kaynak: DHA
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