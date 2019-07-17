Plakası kapalı otomobille caddede drift yaptı
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KONYA'da cadde ortasında otomobiliyle drift yapan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:30 Kaynak: DHA
KONYA'da cadde ortasında otomobiliyle drift yapan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Selçuklu ilçesindeki Kültür Park yanındaki caddede plakaları kapatılmış bir otomobil, kalabalığa aldırmadan drift yaptı. Drift yapan otomobil çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.
- Konya
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