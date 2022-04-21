PLAKASINDAKİ J'Yİ BOYAYARAK U YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 6 BİN 443 LİRA CEZA - Son Dakika
Üye Girişi

PLAKASINDAKİ J'Yİ BOYAYARAK U YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 6 BİN 443 LİRA CEZA

21.04.2022 14:34

BURSA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücünün motosikletinin plakasındaki (J) harfini boyayla (U) harfine çevirdiği ortaya çıktı.

BURSA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücünün motosikletinin plakasındaki (J) harfini boyayla (U) harfine çevirdiği ortaya çıktı. Ehliyeti de bulunmayan sürücü Recep A.?ya (18), 4 suçtan 6 bin 443 TL ceza uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama noktaları kurdu. Ekipler, Kasımefendi Caddesi'nde kurulan noktada bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak sürücü Recep A., 'dur' ihtarına uymayıp, ters yönde kaçmaya başladı. Motosiklet, takiple kısa sürede durduruldu. Yapılan incelemede Recep A.?nın 16 AKJ 847 olan motosikletinin plakasındaki 'J' harfini boyayıp 'U' harfine çevirdiği ve motosikleti '16 AKU 847' yazılı plakayla kullandığı belirlendi. Recep A., plakadaki boyalı kısmı anahtarla kazıyarak, çıkardı.

Recep A.?ya 'yönetmeliğe aykırı şekilde plaka takmak' suçundan 750 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, kask takmaması nedeniyle 196 TL, ters yönde araç kullanmaktan 1823 TL olmak üzere toplam 6 bin 443 TL ceza uygulandı.

PLAKASINDAKİ J'Yİ BOYAYARAK U YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 6 BİN 443 LİRA CEZA
PLAKASINDAKİ J'Yİ BOYAYARAK U YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 6 BİN 443 LİRA CEZA
PLAKASINDAKİ J'Yİ BOYAYARAK U YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 6 BİN 443 LİRA CEZA
PLAKASINDAKİ J'Yİ BOYAYARAK U YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 6 BİN 443 LİRA CEZA

YORUMLAR
500
Plakasını boyayıp değiştirdi, polis ekipleri bile şaşırdı... Plakasını boyayıp değiştirdi, polis ekipleri bile şaşırdı... İnegöl'de polis ekipleri motosiklet denetimlerini sürdürüyor İnegöl'de polis ekipleri motosiklet denetimlerini sürdürüyor

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Tragger, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PLAKASINDAKİ J'Yİ BOYAYARAK U YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 6 BİN 443 LİRA CEZA - Son Dakika


Son Dakika
14:29 5 köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
14:11 Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik
14:04 Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
14:01 CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu?
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:49:37. #1.12#
SON DAKİKA: PLAKASINDAKİ J'Yİ BOYAYARAK U YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 6 BİN 443 LİRA CEZA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement