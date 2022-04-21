PLAKASINDAKİ J'Yİ BOYAYARAK U YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 6 BİN 443 LİRA CEZA - Son Dakika

BURSA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücünün motosikletinin plakasındaki (J) harfini boyayla (U) harfine çevirdiği ortaya çıktı. Ehliyeti de bulunmayan sürücü Recep A.?ya (18), 4 suçtan 6 bin 443 TL ceza uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama noktaları kurdu. Ekipler, Kasımefendi Caddesi'nde kurulan noktada bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak sürücü Recep A., 'dur' ihtarına uymayıp, ters yönde kaçmaya başladı. Motosiklet, takiple kısa sürede durduruldu. Yapılan incelemede Recep A.?nın 16 AKJ 847 olan motosikletinin plakasındaki 'J' harfini boyayıp 'U' harfine çevirdiği ve motosikleti '16 AKU 847' yazılı plakayla kullandığı belirlendi. Recep A., plakadaki boyalı kısmı anahtarla kazıyarak, çıkardı.

Recep A.?ya 'yönetmeliğe aykırı şekilde plaka takmak' suçundan 750 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, kask takmaması nedeniyle 196 TL, ters yönde araç kullanmaktan 1823 TL olmak üzere toplam 6 bin 443 TL ceza uygulandı.