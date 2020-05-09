Plakasını bantla kapatan motosiklet sürücüsünü sivil ekip yakaladı - Son Dakika

Plakasını bantla kapatan motosiklet sürücüsünü sivil ekip yakaladı

DÜZCE'de, plakasını bantla kapattığı motosikletiyle, trafiği tehlikeye atan sürücü, kurulan sivil trafik ekibi tarafından yakalandı.

DÜZCE'de, plakasını bantla kapattığı motosikletiyle, trafiği tehlikeye atan sürücü, kurulan sivil trafik ekibi tarafından yakalandı. Düzce kent merkezinde yaklaşık 1 hafta önce bir sürücü motosikletine taktırdığı abart egzozla gürültü yapıp, trafiği tehlikeye düşüren hareketler sergilemeye başladı. Plakasını da bantla kapatan sürücü, vatandaşlar tarafından ihbar edildi. Şikayetlerin artması üzerine Düzce İl Şikayetlerin artması üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi sivil ekipler kurarak, motosikletli sürücüsünün gezdiği güzergahlarda devriye görevine başladı. Sivil trafik ekiplerinin de önünde akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü, yakıt almak için durduğu sırada yakalandı. Sürücü E.A.'ya 2 bin 265 lira cezai uygulandı. Sürücü E.A.'ya 2 bin 265 lira cezai uygulandı. Motosiklet trafikten menedilirken, sürücü hakkında ayrıca 'trafiği tehlikeye düşürmek', 'plakalarını bilerek kapatmak', 'abartı egzoz takmak' ve 'sürücü belgesini yanında bulundurmamak' suçlarından adli işlem başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!

Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti

Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi

Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi

Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi

Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor

Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı

Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi

Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı

Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı