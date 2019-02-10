Son Dakika Haberleri: Plakasını Çamurla Gizledikleri Araçla Kaçmaya Çalıştılar

Plakasını Çamurla Gizledikleri Araçla Kaçmaya Çalıştılar

1 saat önce

Adana'da iş yerinden elektrik kablosu çaldıkları ileri sürülen 3 zanlı, plakasını çamurla kapattıkları otomobille kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Plakasını Çamurla Gizledikleri Araçla Kaçmaya Çalıştılar, System.String[]
Adana'da iş yerinden elektrik kablosu çaldıkları ileri sürülen 3 zanlı, plakasını çamurla kapattıkları otomobille kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde M.S'ye ait elektrik malzemeleri satışı yapılan iş yerinden çeşitli markalarda bin 500 metre elektrik kablosu çalındı.

Durumun bildirilmesi üzerine araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin, plakasını çamurla gizledikleri otomobille olay yerinden ayrıldığı bilgisine ulaştı.

Ekip, marka ve modelini belirledikleri otomobili olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Adana Otogarı yakınında hareket halindeyken görüp takibe aldı.

Durdurdukları araçtaki D.Ö, H.A. ve Y.K'yi gözaltına alan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada elektrik kablosu ve demir kesme makası ele geçirdi.

Şüpheliler, çaldıkları kabloları yakındaki metruk evin olduğu alana üzerini brandayla kapatarak sakladıklarını itiraf etti.

Belirtilen adrese giden ekipler, iş yerinden çalınan kabloları buldu.

Çalıntı kablolar sahibine teslim edildi, zanlılar emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:51 Kaynak: AA

Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa
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