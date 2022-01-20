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PLAKASINI ÇAMURLA KAPATTIKLARI OTOMOBİLLE 4 MOTOSİKLET ÇALDILAR; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

PLAKASINI ÇAMURLA KAPATTIKLARI OTOMOBİLLE 4 MOTOSİKLET ÇALDILAR; O ANLAR KAMERADA

20.01.2022 10:44

ADANA'da direksiyon kilitlerini kırdıkları 4 motosikleti çalıp, sattıkları belirlenen Fırat S. (23) ile Necdetcan T. (26) yakalandı.

ADANA'da direksiyon kilitlerini kırdıkları 4 motosikleti çalıp, sattıkları belirlenen Fırat S. (23) ile Necdetcan T. (26) yakalandı. Olay yerlerine plakası çamurla kapatılmış kiralık otomobille geldikleri belirlenen, şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikletleri çalınanların şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, direksiyon kilidini kırdıkları motosikletleri çalan 2 kişinin, plakası çamurla kapatılmış kiralık bir otomobille geldiklerini tespit etti. HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADIKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Araç kiralama acentesiyle irtibata geçen ekipler, otomobili Mehmet A.?nın kiraladığını belirledi. Evine düzenlenen baskında gözaltına alınan Mehmet A., 'Arkadaşlarım Fırat S. ile Necdetcan T. parasını verip, otomobil kiralattı. Ben sadece kız arkadaşımla gezdim. Olay günü ve saatlerinde otomobil bende değildi' dedi. Bu ifade üzerine ekipler, şüpheliler Fırat S. ile Necdetcan T.?yi Seyhan ilçesindeki saklandıkları evde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler alkollü olduklarını ve hiçbir şey hatırlamadıklarını öne sürdü.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat S. ile Necdetcan T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mehmet A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

PLAKASINI ÇAMURLA KAPATTIKLARI OTOMOBİLLE 4 MOTOSİKLET ÇALDILAR; O ANLAR KAMERADA
PLAKASINI ÇAMURLA KAPATTIKLARI OTOMOBİLLE 4 MOTOSİKLET ÇALDILAR; O ANLAR KAMERADA
PLAKASINI ÇAMURLA KAPATTIKLARI OTOMOBİLLE 4 MOTOSİKLET ÇALDILAR; O ANLAR KAMERADA
PLAKASINI ÇAMURLA KAPATTIKLARI OTOMOBİLLE 4 MOTOSİKLET ÇALDILAR; O ANLAR KAMERADA
PLAKASINI ÇAMURLA KAPATTIKLARI OTOMOBİLLE 4 MOTOSİKLET ÇALDILAR; O ANLAR KAMERADA
PLAKASINI ÇAMURLA KAPATTIKLARI OTOMOBİLLE 4 MOTOSİKLET ÇALDILAR; O ANLAR KAMERADA
PLAKASINI ÇAMURLA KAPATTIKLARI OTOMOBİLLE 4 MOTOSİKLET ÇALDILAR; O ANLAR KAMERADA

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PLAKASINI ÇAMURLA KAPATTIKLARI OTOMOBİLLE 4 MOTOSİKLET ÇALDILAR; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: PLAKASINI ÇAMURLA KAPATTIKLARI OTOMOBİLLE 4 MOTOSİKLET ÇALDILAR; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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