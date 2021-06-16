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Plakasını gizledikleri otomobille kaçarken, kaza yapınca yakalandılar - Son Dakika

Plakasını gizledikleri otomobille kaçarken, kaza yapınca yakalandılar

16.06.2021 01:48

ADANA'da arka plakası sökülü, ön plakası ise bantla kapatılan otomobil ile polisten kaçan 4 kişi, ticari taksi ile kaza yapınca yakalandı.

ADANA'da arka plakası sökülü, ön plakası ise bantla kapatılan otomobil ile polisten kaçan 4 kişi, ticari taksi ile kaza yapınca yakalandı. Polisten kaçan otomobil sürücüsü Sezer N.'nin 1.2 promil alkollü olduğu belirlenirken, şüphelilerin kaçtıkları sırada araçtan attıkları tespit edilen pompalı av tüfeğine el konuldu.

Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde devriye görevinde bulunan Motosikletli Yunus polisleri, arka plakası sökülü, ön plakası ise bantla kapatılan otomobilden şüphelenip, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, kaçmaya başladı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇİNCE KAZA YAPTI

Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca sırasında polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, Alparslan Türkeş Bulvarı kavşağında kırmızı ışıkta geçmek isteyince 01 T 2183 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobil sürücüsü Sezer N. ve araçta bulunan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

ARAÇTAN POMPALI TÜFEK ATILDI

Şüphelilerin kovalamaca sırasında araçtan pompalı tüfek attığını belirleyen ekipler, silahı yol kenarında buldu. Pompalı tüfek, kriminal inceleme için emniyete götürülürken, sürücü Sezer N.'nin yapılan kontrolde 1.2 promil alkollü olduğu saptandı. Otomobilde yapılan aramada ise aracın sökülü arka plakası ön koltukta bulundu.

Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen şüphelilerden Sezer N.'nin ehliyetine el konulurken, trafik ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden para cezası uygulandı. Araçta bulunan 3 kişiye ise koronavirüs tedbirlerini ihlalden para cezası uygulandı.

Plakasını gizledikleri otomobille kaçarken, kaza yapınca yakalandılar
Plakasını gizledikleri otomobille kaçarken, kaza yapınca yakalandılar
Plakasını gizledikleri otomobille kaçarken, kaza yapınca yakalandılar
Plakasını gizledikleri otomobille kaçarken, kaza yapınca yakalandılar

Pompalı Tüfek, Otomobil, Taksi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Plakasını gizledikleri otomobille kaçarken, kaza yapınca yakalandılar - Son Dakika


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