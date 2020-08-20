Plakasını gizlemek için özel düzenek bulunan motosikletin sürücüsüne para cezası - Son Dakika

Plakasını gizlemek için özel düzenek bulunan motosikletin sürücüsüne para cezası

Edirne'de plakasını gizlemek için özel düzenek bulunan motosikletin sürücüsüne para cezası kesildi.

Edirne'de plakasını gizlemek için özel düzenek bulunan motosikletin sürücüsüne para cezası kesildi. Bir motosikletin çok hızlı seyrettiği ihbarı üzerine polis inceleme başlattı. İhbar edilen motosiklet, kontrol noktasında durduruldu. Daha önce de hızla seyrettiği belirlenen ancak plakası tespit edilemeyen motosiklette inceleme yapıldı. Motosikletin plakasının özel düzenekle gizlenebildiği belirlendi. Sürücü O.B'ye "sürücü belgesiz araç kullanmak", "hız ihlali yapmak", "kask takmamak", "okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak"tan 4 bin 338 lira ceza uygulandı. Motosikletin sahibine de "sürücü belgesiz araç kullanılmasına izin vermek" ve "zorunlu trafik sigortası olmayan aracın trafiğe çıkmasına izin vermek"ten 2 bin 605 lira ceza kesildi. Motosiklet, çekiciyle otoparka götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 10:21

Kaynak: AA

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