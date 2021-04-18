Plakasını maskeyle gizleyen sürücü kovalamacayla yakalandı, 7 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika

BURSA'da kısıtlamayı ihlal edip, plakasını maskeyle gizlediği motosikletiyle polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Olcay N.'ye (24), toplam 7 bin 465 TL ceza uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini artırdı. Ekipler, devriye görevini yerine getirdikleri sırada seyir halindeki motosikletin plakasının maskeyle kapatıldığını fark etti. Polis, motosiklet sürücüsünu uyararak, durmasını istedi. Ancak motosiklet sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik kovalamacanın ardından durdurulan motosikletin sürücüsünün ehliyetinin ve sokağa çıkmak için izin belgesinin olmadığı belirlendi. Olcay N.'ye kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL, sürücü belgesiz araç kullandığı için 2 bin 698 TL, polisin 'dur' ihtarına uymadığı için 166 TL, motosikletin plakasını gizlediği için 551 TL, maske kullanmadığı için ise 900 TL olmak üzere toplam 7 bin 465 TL ceza uygulandı.

- İnegölbursa