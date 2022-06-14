Plakasını Türk bayrağı etiketiyle kapatan motosikletliye para cezası - Son Dakika
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Plakasını Türk bayrağı etiketiyle kapatan motosikletliye para cezası

14.06.2022 11:21
Plakasını Türk bayrağı etiketiyle kapatan motosikletliye para cezası

DÜZCE'de, polisin 'dur' ikazına uymayan motosikletli M.A., takiple yakalanırken, plakadaki harf grubunu Türk bayrağı etiketiyle kapattığı belirlendi.

DÜZCE'de, polisin 'dur' ikazına uymayan motosikletli M.A., takiple yakalanırken, plakadaki harf grubunu Türk bayrağı etiketiyle kapattığı belirlendi. M.A.'ya 1177 lira ceza kesildi.

Düzce'de D-100 kara yolu Öztürkler kavşağında uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, takibe alındı. Polisin kısa sürede takip sonucu durdurduğu motosikletlinin, M.A. olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, motosikletin 81 ABS 810 plakasında 'S' harfinin üzerine Türk bayrağı etiketi yapıştırıldığı da tespit edildi. Sürücü M.A.'ya ikazlara uymaması ve plakayı değiştirmesi nedeniyle 1177 TL ceza kesildi. Motosiklet ise otoparka çekildi.


Plakasını Türk bayrağı etiketiyle kapatan motosikletliye para cezası
Plakasını Türk bayrağı etiketiyle kapatan motosikletliye para cezası
Plakasını Türk bayrağı etiketiyle kapatan motosikletliye para cezası
Plakasını Türk bayrağı etiketiyle kapatan motosikletliye para cezası
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Plakasını Türk bayrağı etiketiyle kapatan motosikletliye para cezası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Plakasını Türk bayrağı etiketiyle kapatan motosikletliye para cezası - Son Dakika
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