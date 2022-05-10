Plakasız motosiklet sürücüsüne motosikletin fiyatı kadar para cezası - Son Dakika
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Plakasız motosiklet sürücüsüne motosikletin fiyatı kadar para cezası

10.05.2022 15:36
Plakasız motosiklet sürücüsüne motosikletin fiyatı kadar para cezası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okullar bölgesinde polisin dur ihtarına uymayarak sürekli kaçan plakasız motosiklet, Yunus Timinden kaçamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okullar bölgesinde polisin dur ihtarına uymayarak sürekli kaçan plakasız motosiklet, Yunus Timinden kaçamadı. Yunus Timi tarafından yakalanan motosikletin sürücüsüne 11 bin 60 TL para cezası uygulanırken motosiklette bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Şahin Tepesindeki mevki okullar bölgesinde trafik ve karakol ekiplerinin uyarılarını dikkate almayarak kaçan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren plakasız motosiklet, Manavgat Anadolu ve IMKB Ticaret Meslek Lisesi önünde Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı Yunus Timi tarafından yakalandı.

Olay yerine çağrılan Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, motosikleti kullanan Tolgahan Guce'ye, sürücü belgesiz ve plakasız araç kullanmak, motosikletin muayene ve sigortasının olmamasından dolayı toplam 11 bin 60 TL para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca motosikleti trafikten men ederek yediemin otoparkına teslim etti. - ANTALYA

Plakasız motosiklet sürücüsüne motosikletin fiyatı kadar para cezası
Plakasız motosiklet sürücüsüne motosikletin fiyatı kadar para cezası
Plakasız motosiklet sürücüsüne motosikletin fiyatı kadar para cezası

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Para Cezası, Manavgat, Antalya, okullar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Plakasız motosiklet sürücüsüne motosikletin fiyatı kadar para cezası - Son Dakika


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