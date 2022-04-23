Plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırı

23.04.2022 11:55
Plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırı

MERSİN'de, alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırdı.

MERSİN'de, alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırdı. 2 polisin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Tarsus ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesi'nde dün akşam devriye gezen bekçiler, plakasız motosikletin yanında duran 3 kişiden şüphelendi. Bekçiler, bu kişilerin kimliklerini istedi. Kimlik vermek istemeyen şüpheliler, bekçilerle tartışmaya başladı. Bekçilerin olay yerine çağırdığı trafik polisleri de motosikletin evrakını isteyince arbede çıktı. Takviye ekiplerini de müdahale ettiği kavgada polisler, havaya uyarı ateşe açtı. Saldırganlar, gözaltına alınırken, 2 polis memuru ise hafif yaralandı. Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


YORUMLAR
500
Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polisleri darp etti Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polisleri darp etti Son Dakika | Emniyet Müdürü Fil: 'Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız' Son Dakika | Emniyet Müdürü Fil: 'Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız'

Ergenekon, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırı - Son Dakika


Son Dakika
11:53 Koronavirüs aşılarının yalnızca 65 yaş üzerine ve kronik hastalığı olanlara uygulanması gündemde
11:48 Gülşen'den yine çok konuşulacak hareket: Şarkısını görevlinin omzuna oturarak söyledi
11:46 Yine trafik kavgası: Bu kez sürücüyü ailesinin gözü önünde hastanelik ettiler
11:44 Galatarasay'da seçim süreci: Okan Buruk iki başkan adayının da gözdesi
11:43 Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska savaş koşullarını anlattı: Çocuklarımla gizlenmek zorunda olmak utanç verici
11:20 Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan'dan Türkiye açıklaması
11:16 23 Nisan'da iç karartan tablo: Türkiye çocuk yoksulluğunda zirvede
11:13 İbn-i Sina'nın dilden dile dolaşan müthiş deneyi! İki kuzuyu aynı kafese koydu, sonrası inanılmaz
10:54 Masumlar Apartmanı'ndan mayıs ayında final kararı
10:51 BTP Genel Başkanı Baş'tan Karamollaoğlu'na: Doğru mu Temel amca?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 12:01:44. #1.13#
SON DAKİKA: Plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement