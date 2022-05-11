Plakasız motosikletin kasksız sürücüsüne 3 bin 287 TL ceza - Son Dakika
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Plakasız motosikletin kasksız sürücüsüne 3 bin 287 TL ceza

11.05.2022 16:59
Plakasız motosikletin kasksız sürücüsüne 3 bin 287 TL ceza

BURSA'da, trafik denetiminde durdurulan motosikletin sürücüsü Raşit I.'ya kask takmadığı ve motosikletin plakasız olması nedeniyle 3 bin 287 TL ceza kesildi.

BURSA'da, trafik denetiminde durdurulan motosikletin sürücüsü Raşit I.'ya kask takmadığı ve motosikletin plakasız olması nedeniyle 3 bin 287 TL ceza kesildi. Raşit I., ceza makbuzunu yırtarak polis ekiplerine tepki gösterdi. Ayrıca motosikletin bagajından çıkardığı plakayı da basın mensuplarına göstererek poz verdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçe merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama başlattı. Cuma Mahallesi, Hastane Caddesi'ndeki uygulama noktasında motosiklet sürücülerinin kask ve evrakını kontrol eden ekipler, 43 ABD 906 plakalı motosikletin sürücüsü Raşit I.'yı kask takmadığı için durdurdu.

Motosikletin bagajından çıkardığı plakayla basın mensuplarına poz veren Raşit I., "Şöyle de çek, daha iyi olmaz mı" dedi. Raşit I., polis ekiplerine kaza yaptığı için plakasının düştüğünü belirtti. Motosiklette yapılan incelemede plakanın araç üzerinde takılı olmadığını fark eden ekipler Raşit I.'ya aracına plaka takmamaktan 3 bin 91 TL, kask kullanmamaktan da 196 TL cezai işlem uyguladı. Ceza makbuzunu yırtarak polise tepki gösteren Raşit I. "Cumartesi günü kaza yaptım diyorum 3 bin 287 TL ceza yazıyor. Ben mi suçluyum şimdi ?" diye konuştu. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği Raşit I., motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Plakasız motosikletin kasksız sürücüsüne 3 bin 287 TL ceza
Plakasız motosikletin kasksız sürücüsüne 3 bin 287 TL ceza
Plakasız motosikletin kasksız sürücüsüne 3 bin 287 TL ceza
Plakasız motosikletin kasksız sürücüsüne 3 bin 287 TL ceza
Plakasız motosikletin kasksız sürücüsüne 3 bin 287 TL ceza
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Motosiklet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Plakasız motosikletin kasksız sürücüsüne 3 bin 287 TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Plakasız motosikletin kasksız sürücüsüne 3 bin 287 TL ceza - Son Dakika
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