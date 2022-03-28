PLAKASIZ OTOMOBİLLE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ CEZADAN KURTULAMADI - Son Dakika
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PLAKASIZ OTOMOBİLLE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ CEZADAN KURTULAMADI

28.03.2022 08:29

ÜMRANİYE'de asker eğlencesi sırasında plakasız bir otomobil caddede drift yaptı.

ÜMRANİYE'de asker eğlencesi sırasında plakasız bir otomobil caddede drift yaptı. Yakalanan sürücüye 9 bin 552 lira para cezası uygulanırken ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Olay 26 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Asker eğlencesi sırasında ön ve arka plakaları olmayan bir otomobil caddede drift yaptı. O anların sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Görüntüleri inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, sürücünün K.I olduğunu tespit etti. Yakalanan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücüye; drift yapmak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçlarından toplam 9 bin 552 lira para cezası uygulandı. Ayrıca otomobil sahibine de farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak suçundan 750 lira cezai işlem uygulandı. Otomobil sürücüsü K.I hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

PLAKASIZ OTOMOBİLLE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ CEZADAN KURTULAMADI
PLAKASIZ OTOMOBİLLE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ CEZADAN KURTULAMADI
PLAKASIZ OTOMOBİLLE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ CEZADAN KURTULAMADI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PLAKASIZ OTOMOBİLLE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ CEZADAN KURTULAMADI - Son Dakika


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