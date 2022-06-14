Plakayı kapatan sürücüye bin 171 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Plakayı kapatan sürücüye bin 171 TL ceza kesildi

14.06.2022 12:37
Plakayı kapatan sürücüye bin 171 TL ceza kesildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, motosiklet sürücüsünün Türk bayrağı ile kapattığı plakaya bin 171 TL ceza kesildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, motosiklet sürücüsünün Türk bayrağı ile kapattığı plakaya bin 171 TL ceza kesildi.

Düzce'de trafik polisleri, denetim esnasında M.A. idaresindeki 81 AB 810 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde motosikletin plakasının 81 ABS 810 olduğu, sürücünün plakasındaki S harfini Türk bayrağı ile kapattığı tespit edildi. Yapışkanlı etiketi çıkartan ekipler, sürücü M.A.'nın denetim ve Elektronik Denetim Sistemi'nden (EDS) bu şekilde kaçtığını tespit etti. Yol denetiminde yakalanan motosiklet sürücüsüne plakaların farklı okunmasına sebep olmaktan bin 171 lira para cezası kesilirken, motosiklet trafikten men edildi. - DÜZCE

YORUMLAR
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Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı Plakasını Türk bayrağı etiketiyle kapatan motosikletliye para cezası Plakasını Türk bayrağı etiketiyle kapatan motosikletliye para cezası
Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Plakayı kapatan sürücüye bin 171 TL ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Plakayı kapatan sürücüye bin 171 TL ceza kesildi - Son Dakika
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