Plamut balığı 10 liraya geriledi - Son Dakika

Denizlerde 1 Eylül tarihinden itibaren başlayan av sezonu bereketli geçerken, tanesi 10 liradan satılan palamut, balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı, 1 Eylül tarihi gecesi itibariyle sona erdi. Bu tarihte avlanmaya başlayan Ordulu balıkçılar, yeni sezondan umduklarını buluyor. Geçtiğimiz yıl palamut olmadığını tezgahlar bu yıl palamut ile canlanıyor. Sezon başında küçük olanların tanesi 10 liradan satılan palamut balığının, büyük sayılabilecek boyutta olanları 10 liraya kadar geriledi. Balıkçılar, ilerleyen günlerde havaların da soğuması ile birlikte balıkların daha da bollaşacağını beklediklerini, fiyatların da buna bağlı olarak düşeceğini kaydetti.

"İnsanlar palamuta hasret kalmıştı"

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, sezon başlarında 15-20 lira civarında satılan iri boy palamut balığının tanesinin şuanda 10 liraya kadar gerilediğini ifade ederek, "Şuanda tezgahlarda en çok palamut balığı talep görüyor. Diğer balık çeşitlerimiz de var ancak insanlar geçtiğimiz yıl palamuta hasret kaldıkları için bunu tercih ediyorlar. Sezon başlarında iri boyları 15-20 liralara satılan palamut balığının şuanda büyük boy sayabileceklerimiz 10 liradan satılıyor. İnsanlar hem taze, hem de doğal olduğu için balık tüketiyor" dedi.

Ceylan ayrıca, mezgit, istavrit ve barbunun 25, levrek, çupranın 45, somonun 35 ve palamutun tanesinin 10 liradan satıldığını söyledi.