Plan ve Bütçe Komisyonu, Covid-19 tedbirleri kapsamında tören salonunda yapılacak - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Meclis tarihinde ilk kez Covid-19 tedbirleri kapsamında tören salonunda yapılacak.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla saat 14.30'da başlayacak. Komisyondaki görüşmeleri bir ay sürecek olan bütçe sunumunun ardından, komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek. Bütçe kanun teklifinin görüşmeleri 24 Kasım'da sona erecek. Komisyondaki çalışmaların tamamlanmasının ardından bütçe kanun teklifi, aralık ayında Meclis Genel Kurulu'na gelecek.Öte yandan, Covid-19 tedbirleri kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu, bu yıl Meclis'te resepsiyonların düzenlendiği tören salonunda yapılacak. Komisyona hazır hale getirilen tören salonunda sosyal mesafe gözetilerek masalar ve sandalyeler konulurken, iki dev ekran kuruldu.

- Ankara