Borçların yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika

Borçların yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

23.10.2020 23:21
Borçların yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi, System.String[]

Borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif ile işsizlik ödeneğinden yararlanan çalışanların ödemeleri İşsizlik Fonu'ndan yapılacak. İlave istihdam teşvik uygulama süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılıyor. İstihdamın arttırılması amacıyla ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine 31 Aralık 2020 tarihine kadar sağlanan prim desteği uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılıyor.

Özel sektör işverenlerin bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için gelir vergisi stopaj desteği ve damga vergisi desteği sağlanacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlüktük tarihi 1 Ocak 2021 tarihine ertelenecek. Kısa çalışma ödeneği uygulaması yeniden düzenlenecek. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için prim ödeme şartları düşürülecek. Son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartı 450 güne, kısa çalışma ödeneğine başlamadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı 60 güne düşürülüyor. Ücretsiz izin desteği günlük 39.24 TL verilecek.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na fıkra eklenerek, posta idaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı gerekli koşullar dahilinde elde ettikleri kazancın yüzde 50 indirilebilecek.

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıklarını serbestçe değerlendirilebilecek.

Belirli Süreli iş sözleşmesi 25 yaşını doldurmamış veya 50 ve daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kaydıyla yazılı olarak bildirilebilecek.

Teklif, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren, beyana dayanan vergilerde 31 Ağustos 2020 tarihine kadar verilmesine ilişkin vergi ve bunlara ilişkin vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigorta statüsünden kaynaklanan, 2020 yılı Ağustos ayı ve daha önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseceği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, eğitime katkı payı ve bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, İl Özel İdareleri'nin takip edilen 31 Ağustos 2020 önce olduğu halde ödenmemiş asli ve fer'i amme alacakları, belediye alacakları, Gümrük Vergileri alacaklarını ile ilgili hükümler içeriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilen kanun yayımı itibariyle ödenmemiş olan asılları dikkate alınarak 100 TL aşmayan asli alacaklardan vazgeçilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü adıyla personel istihdam edilecek.

Olağanüstü Hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirler Hakkı'nda idari başvuru yolu ve yargı yolu açılıyor. Teklif, elektronik haberleşme istasyonlarına ilişkin hükümler içeriyor.

(İHA)

Borçların yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Borçların yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika


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