Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu 2018 Mali Tabloları görüşüldü - Son Dakika

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu 2018 Mali Tabloları görüşüldü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile ilgili denetim raporları görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu 2018 Mali Tabloları görüşüldü, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile ilgili denetim raporları görüşüldü.


Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, milletvekillerine sunum yaptı. Sönmez, dünyadaki tüm Varlık Fonları'nın değerinin 8 trilyon dolar değerinde olduğunu hatırlatarak, 2018 konsolide denetime göre Türkiye Varlık Fonu'nun 33 milyar dolar ve toplam varlık fonlarının binde 4'ü kadar bulunduğunu ifade etti. Sönmez, "Varlık Fonları batılı ülkelerde kurulan kuruluşlar değil, petrol gelirlerinin nasıl değerlendirileceği dönük bakış açısından çıkmış, Asya'ya doğru evrilirken, Asya'da kalkınma odaklı bir konsepte bulunmuş. Norveç Varlık Fonu petrol geliri fazlasının değerlendirildiği bir fondur. Bunun gibi Singapur'daki GİS ihracat fazlasının değerlendirildiği fondur. Singapur'daki TEMASEC ve Malezya'daki Kazane ise bizim çok benzerimiz şirketlerin çatı yapı altına konulduğu ve buradan bir değer oluşturulduğu yapıdır" ifadelerini kullandı.


Varlık Fonu'nun üçlü denetim yapısı olduğunu söyleyen Sönmez, "Öncelikle bağımsız denetim şirketi denetler, raporu hazırlar, sonrasında Devlet Denetleme Kurumu'na gelir. O denetim raporu üzerinde incelemesini yapar, incelemeyi kanunda belirtilen sürede Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunar, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda süreç tamamlanır. İlk yaptığımız işlemlerden bir tanesi kamu bankalarının katkı sermayelerinin güçlendirilmesi anlamında 3.7 milyar euroluk 2019 yılında sermaye katkısında bulunduk" şeklinde konuştu. - ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 06:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu 2018 Mali Tabloları görüşüldü - Son Dakika

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