Son Dakika Haberleri: Plan ve Bütçe Komisyonu, santrallere filtre düzenlemesini yeniden görüşüyor
Son Dakika Politika Plan ve Bütçe Komisyonu, santrallere filtre düzenlemesini yeniden görüşüyor - Son Dakika

Plan ve Bütçe Komisyonu, santrallere filtre düzenlemesini yeniden görüşüyor

6 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi yeniden görüşmek üzere toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, santrallere filtre düzenlemesini yeniden görüşüyor, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi yeniden görüşmek üzere toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen 50. maddesi ele alınıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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