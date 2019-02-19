Son Dakika Haberleri: Plan ve Bütçe Komisyonu Toplandı

Plan ve Bütçe Komisyonu Toplandı

24 dakika önce

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandıANKARA - Plan ve Bütçe Komisyonu 18 maddelik Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

ANKARA - Plan ve Bütçe Komisyonu 18 maddelik Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra, komisyon toplantısı görsel basına kapalı olarak devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:14 Kaynak: İHA

Politika
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