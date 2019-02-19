Plan ve Bütçe Komisyonu Toplandı
24 dakika önce
Plan ve Bütçe Komisyonu toplandıANKARA - Plan ve Bütçe Komisyonu 18 maddelik Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı.
Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
ANKARA - Plan ve Bütçe Komisyonu 18 maddelik Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra, komisyon toplantısı görsel basına kapalı olarak devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:14 Kaynak: İHA
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