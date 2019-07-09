Son Dakika Haberleri: Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
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Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

1 saat önce

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı, System.String[]
Lütfi Elvan, Güncel
Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı. Plan ve Bütçe Komisyonu, Başkan Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Onbirinci Kalkınma Planı hakkında bilgi verecek. Basının görüntü almasından sonra toplantı görüntülü basına kapalı devam etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:40 Kaynak: İHA
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