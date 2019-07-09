Son Dakika Haberleri: Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
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Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

56 dakika önce

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandıANKARA - Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.

Lütfi Elvan, Politika
Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
ANKARA - Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.
Plan ve Bütçe Komisyonu, Başkan Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Onbirinci Kalkınma Planı hakkında bilgi verecek. Basının görüntü almasından sonra toplantı görüntülü basına kapalı devam etti.
Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:12 Kaynak: İHA
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