Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
56 dakika önce
Plan ve Bütçe Komisyonu toplandıANKARA - Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:12 Kaynak: İHA
Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
ANKARA - Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.
Plan ve Bütçe Komisyonu, Başkan Lütfi Elvan
başkanlığında toplandı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Onbirinci Kalkınma Planı hakkında bilgi verecek. Basının görüntü almasından sonra toplantı görüntülü basına kapalı devam etti.
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