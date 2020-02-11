Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı - Son Dakika

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
7 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyon toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:49 Kaynak: İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyon toplandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra, komisyon görüntülü basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA
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