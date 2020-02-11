Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı - Son Dakika
Son Dakika Politika Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı - Son Dakika

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

7 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyon toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyon toplandı.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra, komisyon görüntülü basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:49 Kaynak: İHA
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