Plan ve Bütçe Komisyonu Türkiye Varlık Fonu denetimi için toplandı - Son Dakika

ürkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, bor ile ilgili olarak, " Türkiye'nin çok ciddi bor kapasitesi var. Fiyatı kontrol edebilme şansımız yok. Boru katma değerli ürünü götürmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu denetim görüşmelerine katıldı ve milletvekillerini sorularını cevapladı. Sönmez, petrokimya ve maden yatırımlarının çevresel etkilerine ilişkin soru üzerine, "Bütün yatırımlar çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu etrafında oluyor. Bunlarda ciddi standartlar var. Türkiye'nin milli bağımsızlığı için cari açık problemini çözmesi gerekiyor. Cari açık problemini yapısal olarak çözemezsek bir halkanın içinde dönüyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Afrin'deki santralin 1980'li yıllarda filtresiz yapıldığını söyleyen Sönmez, "2000'lerin başında biraz daha iyileşmiş. Şu an karbon salınımını minimal etkiye çevirebildiğiniz teknolojiler bulunuyor. Bizim linyitimiz kalorisi yüksek değil. Linyiti enerjiye döndürebilecek teknolojide mevcut. Biz Afşin ovası bugün üçüncü tarım alanı. Türkiye varlık Fonu'nun yaptığı yatırımlar yerelde yatırımlar, istihdam" şeklinde konuştu.

Milli Piyango'ya ilişkin soru üzerine Sönmez, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Piyango'yu 1926'dan beri düzenliyor. Bunu özel bir sektörün işletmesine verdik ama lisansı bizde. Bunu satmadık, özelleştirmedik. Aynı şekilde iddia, Spor Toto'da özel bir şirkete verildi. Yüzde 49'u İtalyan bir firma, yabancı bir yatırımcı tarafından işletiliyor. Şartnamenin içine, yabancı sermaye çekme şartı koyduk. 'Yüzde 59 ikramiye dağıtsın' dedik. Kamuya kalan para daha fazla, ciro daha yüksek, ikramiye tutarı daha yukarıda. Kayıt dışını kayıt içine çektiğimiz bir model" diye konuştu.

Bor konusundaki soru üzerine Sönmez, "Türkiye'nin çok ciddi bor kapasitesi var. Fiyatı kontrol edebilme şansımız yok. Boru katma değerli ürünü götürmemiz gerekiyor. Bor karbür dediğimiz füzenin ucundaki kaplama malzemesi. Bunun tonu 350-400 bin dolar. Gömlek kalınlığında giydiğiniz bir çelik yeleğe bor karbür ile mukavemet kazandırıyorsunuz. Eti Maden ürünlere katma değer kazandırıyor. Eti Maden bütün segmentte olan ürünleri koymaya başladı. Türkiye Varlık Fonu'nun Eti Maden'i satmak gibi bir planı kesinlikle yoktur" dedi.

Borsa ile ilgili Sönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Katar Emiri toplantısında bir mutabakat sözleşmesi imzaladık. Esasında nihai sözleşmeler Pazartesi imzalanacaktı. Nihai sözleşmeyi imzalamadan karşı taraf sizin basın açıklaması yapmanıza izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)