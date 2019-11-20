Plan ve Bütçe Komisyonunda terör tartışması
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Plan ve Bütçe Komisyonunda terör tartışması çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:15 Kaynak: İHA
Plan ve Bütçe Komisyonunda terör tartışması çıktı.
TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonunda HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya'nın konuşmasına AK Parti Bursa milletvekili Uğur Aydemir ve MHP Ankara milletvekili Olcay Kulavuz Kaya'ya sert tepki gösterdi. Mecliste yaşanan terör tartışmasının alevlenmesi üzerine Komisyon Başkanı Lütfi Elvan oturuma ara verdi. - ANKARA
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