Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 43 ile sarı kodlu uyarı, kuvvetli yağış geliyor - Son Dakika
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Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 43 ile sarı kodlu uyarı, kuvvetli yağış geliyor

11.06.2022 10:01
Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 43 ile sarı kodlu uyarı, kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre bugün beklenen kuvvetli yağış sebebi ile aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 46 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Sıcaklıklar ise kuzey, iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yağışların Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 34 kente sarı, 12 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı açıklandı. İzmir bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. Ankara'da ise öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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SON DAKİKA: Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 43 ile sarı kodlu uyarı, kuvvetli yağış geliyor - Son Dakika
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