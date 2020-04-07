Plank Nasıl Yapılır? Plank Hareketinin Faydaları Nelerdir? - Son Dakika

Denge ve duruşu iyileştirmesi ile bilinen plank hareketi düzenli olarak yapıldığında karın ve sırt kaslarının güçlenmesini sağlar.



PLANK HAREKETİ NASIL YAPILIR?



Başlangıç olarak 10 ya da 15 saniyelik 3 set halinde hareketi yapabilirsiniz. Daha sonra plank pozisyonunda bekleme süresini mümkün olduğunca arttırmalısınız.



Yüz üstü uzanın ve avuç içleriniz ile ayak parmak uçlarınız üzerinde gövdenizi yukarıya doğru kaldırın.



Karın ve kalça kaslarınızı sıkın. Sırt, boyun ve kalçanızın aynı doğrultuda olması hareketi doğru yaptığınızın belirtisidir.



Boyun bölgesine ekstra yük binmesini önlemek için yere bakmayı deneyin. Belirli bir süre bekledikten sonra başlangıç pozisyonuna geri dönün.



PLANK HAREKETİNİN FAYDALARI



Plank hareketi neredeyse tüm karın kaslarını çalıştırır ve performansınızı artırır.

Karnın altında önden arkaya uzanan kasları çalıştırır. Bu kaslar karın bölgesinde baklava görünümünü veren kaslardır. Spor performansınızı artırır.

Düzenli yapacağınız plank egzersizi, sırt ağrısını hafifletir ve sırtınızı güçlendirir.

Ağırlık kaldırma kapasitenizi artırır.

Plank hareketi; kürek kemiği, köprücük kemiği ve omuz çevresindeki kaslar da dahil olmak üzere sırt kaslarını esnetir, esneklik kazandırır.

Kalça kaslarını çalıştırır.



Metabolizmanızı hızlandırır.

Düzenli plank egzersizi duruşunuzu düzeltir. Güçlenen karın kasları sırtınızı daha iyi desteleyeceği için duruşunuzu da düzeltmeye yardımcı olacaktır.

Vücudun dengede durmasına büyük ölçüde yardımcı olur.