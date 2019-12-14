Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Türkiye Bölgesel Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) toplantısı Vali Erdoğan Bektaş Başkanlığında yapıldı.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği (KÜSİ) stratejisi ve eylem planı doğrultusunda yapılan planlama ve geliştirme kurulu yıl sonu değerlendirme toplantısı Vali Sayın Erdoğan Bektaş başkanlığında Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı.



Vali Yardımcısı vekili Dr. Nevzat Taşdan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, O.S.B müdürleri, BEÜ yetkilileri, ERDEMİR temsilcileri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş ile Sanayi ve Teknoloji Müdür vekili Ayben Özkan'ın katıldığı toplantıda 2019 yılında yapılan faaliyetler ile firma kamu kuruluşları ile S.T.K.'lara yapılan ziyaretler değerlendirildi.e



Valimiz Erdoğan Bektaş toplantıda kurul üyelerine önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili olarak görüş ve önerilerini aktarmıştır. - ZONGULDAK