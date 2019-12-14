Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı

7 saat önce

Türkiye Bölgesel Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) toplantısı Vali Erdoğan Bektaş Başkanlığında yapıldı.

Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Türkiye Bölgesel Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) toplantısı Vali Erdoğan Bektaş Başkanlığında yapıldı.


Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği (KÜSİ) stratejisi ve eylem planı doğrultusunda yapılan planlama ve geliştirme kurulu yıl sonu değerlendirme toplantısı Vali Sayın Erdoğan Bektaş başkanlığında Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı.


Vali Yardımcısı vekili Dr. Nevzat Taşdan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, O.S.B müdürleri, BEÜ yetkilileri, ERDEMİR temsilcileri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş ile Sanayi ve Teknoloji Müdür vekili Ayben Özkan'ın katıldığı toplantıda 2019 yılında yapılan faaliyetler ile firma kamu kuruluşları ile S.T.K.'lara yapılan ziyaretler değerlendirildi.e


Valimiz Erdoğan Bektaş toplantıda kurul üyelerine önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili olarak görüş ve önerilerini aktarmıştır. - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP'li Semih Yalçın'dan Davutoğlu'nun partisine zehir zemberek sözler
Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu! KKTC Başbakanı Tatar: Acil ihtiyaç nedeniyle İHA ve SİHA kullanımına izin verildi Abdullah Gül, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti

Son Dakika Haberleri
19:39 Köy çocuklarına yönelik kermes düzenlendi - Son Dakika
19:36 AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Debgici, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:30 Apa 12. genel kurulu antalya'da başladı - tbmm başkanı şentop konuştu - Son Dakika
19:29 Pendik'teki gecekondu yandı - Son Dakika
19:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 19:43:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]