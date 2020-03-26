Planlanan kömürlü termik santral sayısı 4 yıldır azalıyor

Yapım ve proje aşamasındaki kömürlü termik santral kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16 düşüş gösterirken, 2019 yılı küresel ölçekte planlanan santral sayısında sert düşüş gözlemlenen ardışık dördüncü yıl oldu.

Küresel Enerji İzleme Merkezi, Greenpeace, Sierre Club, Avrupa İklim Eylem Ağı ile Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Yükseliş ve Çöküş 2020: Küresel Kömürlü Termik Santral Takibi raporuna göre, dünyada geçen yıl inşaatına başlanan kömür santralleri bir önceki yıla göre yüzde 5 azaldı.

Bu oran, Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığı 2015 yılına göre ise yüzde 66 düşüş gösterdi.

Yapım ve proje aşamasındaki küresel kömür santrali kapasitesinin de 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 16, 2015'e göre yüzde 66 gerilemesi dikkati çekti.

Öte yandan, geçen yıl proje aşamasındaki kömür santrali kapasitesindeki düşüşe rağmen küresel ölçekte termik santral kapasitesi 34,1 gigavat arttı. Böylece, 2015'ten beri ilk defa yeni devreye alınan net kömür santrali kapasitesinde artış görüldü.

Dünyada yeni devreye alınan kömür kapasitesinin üçte ikisi Çin'de faaliyete geçti. Türkiye geçen yıl dünyada inşaat öncesi aşamada en fazla kömürlü termik santral projesi bulunan ikinci ülke konumuna gelerek Hindistan'ı geride bıraktı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde ise kömüre dayalı elektrik üretimi kapasitesi 2011'den beri düşüyor. Geçen yıl dünyada emekli edilen kömür santrallerinin neredeyse yarısı ABD'de görüldü.

ABD'de yaşlanmış kömürlü termik santrallerin emekli edilme oranı Trump yönetiminde yüzde 67 arttı.