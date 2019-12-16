Planlı ağaç kesimine tepki - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, planlı ağaç kesimine bir grup tepki gösterdi.

Koru Mahallesi'nde ağaç kesimi yapılan bölgede toplananlar, ağaçlara "Ben yaşamak istiyorum", "Beni kurtarın", "Ben sincaba yuvayım", "Beni yok edecekler" yazılı dövizler astı. Ayı kostümü giyen bir kişi ise ormanda dolaştı, ağaçlara sarıldı.

Grup adına açıklama yapan Koru Mahalle Muhtarı Nurettin Göztepe, mahallelerine ve ormana sahip çıkmak için toplandıklarını belirterek, mahalle sakinleri, çevre mahallelerin muhtarları ve bazı azalarla, kesim yapılmasını istemediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından grup dağıldı.

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise kesimlerin yeni bir uygulama olmadığını belirtti. Kesim yapılan alanlara yeni ağaçların dikileceğini belirten yetkililer, uygulamanın gençleştirme çalışması olduğunu kaydetti.