Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik - Son Dakika
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Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik

6 saat önce

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik, System.String[]

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle katlar alanı hesabına dahil edilmeyen kullanımlara ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, bağımsız bölüm net alanının yüzde 15'ini geçmemek kaydıyla açık çıkma şartlarını taşıyan balkonlar, kat ve ara sahanlıkları dahil açık veya kapalı merdiven evi katlar alanına dahil edilemeyecek.

Yapı ruhsatı işlemlerinde yapılan değişiklikle ise ilgili idare, başvuru tarihinden itibaren imar durum belgesini ve bu belge ile onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun bir örneğini, yol kotu tutanağını ya da kot kesit belgesini, ilgili idarelerce gerekli görülen hallerde istikamet rölövesini ayrıca bir başvuruya gerek olmaksızın en geç 2 iş günü, kanal kotu tutanağını ise en geç 5 iş günü içinde verecek.

Yönetmelik değişikliğiyle yapı projelerine ilişkin olarak da düzenlemeye gidildi. Buna göre, ruhsat başvuru dilekçesi ile birlikte kazı-hafriyat izni ve su-kanal altyapı izni için başvuru yapılmış sayılacak, ayrıca bir başvuru aranmayacak. Bu izinler idaresince belirlenen usul doğrultusunda yapı ruhsatı ile birlikte verilecek.

Öte yandan, yapı kullanma iznine ilişkin olarak yapılan değişiklikle de mal sahibinin yapı kullanma izni müracaatı üzerine ruhsat vermeye yetkili idare, ayrıca bir başvuru aramaksızın yapının ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını belirleyecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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