Planörden uyuşturucu atılması -Kırklareli Valisi Bilgin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Planörden uyuşturucu atılması -Kırklareli Valisi Bilgin - Son Dakika

Planörden uyuşturucu atılması -Kırklareli Valisi Bilgin

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen 6 çantada uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen 6 çantada uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz gün Dolhan köyünde bir vatandaşın ihbarı üzerine uyuşturucu maddeler ele geçirildiğini anımsattı.

İhbarda bulunan vatandaşa ve çalışmalarını sürdüren jandarma teşkilatına teşekkür eden Bilgin, "Soruşturma şuan sürüyor. Uluslararası bir boyutu olabileceği değerlendiriliyor. Kesinleşince inşallah tüm işlemler yapılacak." dedi.

Bilgin, basında çıkan "360 kilogram uyuşturucu ele geçirildi" gibi haberlerin gerçek dışı olduğunu ifade ederek bölgede ele geçirilen çantalar içerisinde 50 kilogram 150 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçildiğini ifade etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, Dolhan köyünden bir çiftçinin ağaçlık alana planörden çanta atıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçmiş, Koru mevkisinde 6 çanta bulmuştu.

Planörden uyuşturucu atılması -Kırklareli Valisi Bilgin

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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