Slovakya'da Hava Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Slovakya'da Hava Gösterisi

04.09.2022 01:02

Planörün havalanması Paraşütçülerin planörden atlaması Seyircilerin havada yapılan gösterileri izlemeleri SLOVAKYA - Slovakya'nın Kosice Özerk Bölgesi'nde bulunan Barca havaalanında Hava Gösterisi düzenlendi.

Planörün havalanması

Paraşütçülerin planörden atlaması

Seyircilerin havada yapılan gösterileri izlemeleri SLOVAKYA - Slovakya'nın Kosice Özerk Bölgesi'nde bulunan Barca havaalanında Hava Gösterisi düzenlendi.

YORUMLAR
500
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası
Kaynak: AA

Slovakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovakya'da Hava Gösterisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:48 HDP'den Semra Güzel'in tutuklanmasına ilk tepki: Asla kabul edilemez
00:38 Giresunspor - Konyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından tribünde olay çıktı
23:59 Yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklanan HDP'li Semra Güzel: Fotoğraflara ilişkin bir tek ben yargılanıyorum
23:49 Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u net skorla geçti
23:41 Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Kadirov'dan iktidarı bırakma kararı
23:07 Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi tutuştu
22:54 Tartıştığı çalışanını tüfekle vurarak öldüren patron teslim oldu
22:39 PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı
22:34 Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'doğal gaza zam' açıklaması: Bütçenin imkanları daha fazla elvermedi
22:19 Kız Kulesi'nin restorasyon görüntüleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 01:02:45. #1.11#
SON DAKİKA: Slovakya'da Hava Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement