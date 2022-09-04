Planörün havalanması
Paraşütçülerin planörden atlaması
Seyircilerin havada yapılan gösterileri izlemeleri SLOVAKYA - Slovakya'nın Kosice Özerk Bölgesi'nde bulunan Barca havaalanında Hava Gösterisi düzenlendi.
Kaynak: AA
Slovakya, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Slovakya'da Hava Gösterisi - Son Dakika
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