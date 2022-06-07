Plasentası rahim duvarına yapışan bebek ile annesi erken müdahaleyle kurtarıldı - Son Dakika
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Plasentası rahim duvarına yapışan bebek ile annesi erken müdahaleyle kurtarıldı

07.06.2022 11:32
Plasentası rahim duvarına yapışan bebek ile annesi erken müdahaleyle kurtarıldı

Antalya'da plasentanın (döl eşi) rahim duvarına yapışması ve rahim ağzını kapatması nedeniyle doğum sırasında hayati tehlikeye yaşayacak anne ile bebeği, yapılan başarılı ameliyatla kurtarıldı.

Antalya'da plasentanın (döl eşi) rahim duvarına yapışması ve rahim ağzını kapatması nedeniyle doğum sırasında hayati tehlikeye yaşayacak anne ile bebeği, yapılan başarılı ameliyatla kurtarıldı.

31 yaşındaki 3 çocuk annesi Keziban Öztürk, dördüncü gebeliğinin 20. haftasında şiddetli ağrı şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik) Kliniğine başvurdu.

Tetkikler sonucu, plasentanın rahim duvarına yapışması nedeniyle anne ve bebeğin hayatının risk altında olduğu belirlendi.

Öztürk'ün sağlık durumunu düzenli olarak takip eden doktorlar, hamileliğinin 33. haftasında anneyi hastaneye yatırdı. İki hafta sonra gerçekleştirilen ameliyatla annenin hayatını kurtaran doktorlar, bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.

Hastanede tedavisine devam edilen Öztürk, kuvözde tutulan bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor.

Keziban Öztürk, AA muhabirine, ağrıları artınca özel bir kadın doğum hastanesine başvurduğunu belirtti.

Özel hastanede doğum yaptırılamayacağının söylenmesi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini anlatan Öztürk, "Çok kasılma ve ağrılarım vardı, diğer gebeliklerime benzemiyordu. Doktorlarımın iyi olduğunu biliyordum, korkmadan ameliyata girdim. Doktorlarımın sayesinde hayattayım. Bütün ekip çok ilgilendi, şükür iyiyim." dedi.

Bebeğini kuvözde olduğu için henüz göremediğini ifade eden Öztürk, yavrusuna kavuşmayı heyecanla beklediğini dile getirdi.

"Annenin ve bebeğin durumu gayet iyi"

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine Perinatoloji Kliniğinde görevli Opr. Dr. Hasan Berkan Sayal, tetkiklerde bebeğin eşinin rahim duvarına yapıştığını ve rahim ağzına yerleşerek yayıldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Bu tür yapışmaların çevre organlara da zarar vermeye başladığını vurgulayan Sayal, "Bu tip yapışıklıklar doğum sırasında ve öncesinde ciddi kanamamalara yol açarak anne ve bebeğin hayatını tehlikeye sokuyor. Erken tanıyla anneyi takibe aldık, arkadaşlarımızla başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Hem annenin hem de bebeğin durumu gayet iyi." diye konuştu.

Sayal, kliniklerinin Akdeniz Bölgesi'nde referans kabul edilen merkezlerden biri olduğuna işaret ederek, bugüne kadar kendilerine başvuran tüm anneleri sağlıklı bir şekilde bebeklerine kavuşturduklarını sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Mustafa Berham da Öztürk'ün durumunun diğer vakalara göre daha ileri düzeyde olduğunu, buna karşın başarılı bir müdahaleyle anne ve bebeğinin hayatını kurtardıklarını anlattı.

"Bizim nöbetimiz 7 gün 24 saat"

Doç. Dr. And Yavuz da bölgede riskli gebelere doğum yaptıran çok fazla merkez olmadığını, gelen bütün hastaları kabul ettiklerini aktardı.

Riskli durumlarda anında müdahalede bulunduklarını söyleyen Yavuz, "Anne ve bebeğin hayatını kurtarmak için hafta sonu, geceleri, bayramda gelip ameliyata girdiğimiz çok oldu. Bizim nöbetimiz 7 gün 24 saat. Biz anneler, bebekler kurtulsun diye hep hazır bekliyoruz. Çünkü hastalarımız acil vakalar. Annenin hangi haftada doğuracağını öngöremiyoruz ve doğum anında ekibi toplayıp ameliyat giriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Plasentası rahim duvarına yapışan bebek ile annesi erken müdahaleyle kurtarıldı - Son Dakika

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