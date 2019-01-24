Son Dakika Haberleri: Plastik Ambalaj Yüklü Kamyon Alev Topuna Döndü

Plastik Ambalaj Yüklü Kamyon Alev Topuna Döndü

1 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde seyir halindeki kamyon aniden alev topuna döndü.

Plastik Ambalaj Yüklü Kamyon Alev Topuna Döndü, System.String[]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde seyir halindeki kamyon aniden alev topuna döndü. Sürücüsünün yolun sağına çektiği kamyon, tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi D-650 Karayolu'ndan Adapazarı yönüne giden Yahya Yıldırım'ın kullandığı 54 HL 520 plakalı plastik ambalaj malzemesi yüklü kamyon, saat 02.30 sıralarında yanmaya başladı. Yıldırım, dumanı fark edip, kamyonu yol kenarına çekti. İtfaiyeden yardım istedi. Kamyon bir anda alev topuna döndü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Polis, inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:53 Kaynak: DHA

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