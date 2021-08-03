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"Plastik Aşklar", 5 Ağustos'ta yeniden izleyiciyle buluşacak - Son Dakika

"Plastik Aşklar", 5 Ağustos'ta yeniden izleyiciyle buluşacak

03.08.2021 19:43

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Oya Başar ile Begüm Birgören'in rol aldığı "Plastik Aşklar" adlı oyun, uzun bir aradan sonra yeniden KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Oya Başar ile Begüm Birgören'in rol aldığı "Plastik Aşklar" adlı oyun, uzun bir aradan sonra yeniden KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

1990'lı yıllarda Levent Kırca Çadır Tiyatrosu'nda ve bugüne kadar çeşitli tiyatrolarda kapalı gişe oynayan usta oyuncu Oya Başar, 5 Ağustos'ta bu kez Cezmi Başar ve Levent Kırca anısına sahne alacak.

Oyun, biri eğitimli ve kültürlü, diğeri çekingen ve geleneklerden bihaber iki kadının yüzleşmelerini, gelgitlerini, hayatla, kendileriyle ve ortak aşklarıyla olan hesaplaşmalarını konu alıyor.

Begüm Birgören, Oya Başar, oyunlar, Plastik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Plastik Aşklar', 5 Ağustos'ta yeniden izleyiciyle buluşacak - Son Dakika


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