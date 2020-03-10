'Plastik Aşklar' oyunu Marmaris'te seyirciyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Plastik Aşklar' oyunu Marmaris'te seyirciyle buluştu - Son Dakika Magazin

'Plastik Aşklar' oyunu Marmaris'te seyirciyle buluştu

6 saat önce

Oya Başar ve Begüm Birgören'in rol aldığı "Plastik Aşklar" oyunu Marmaris'te seyirci ile buluştuMarmaris ilçesi Armutalan Kültür Merkezinde sergilenen oyunda Başar, başrolü Begüm Birgören ile paylaştı ve oyunda Alev karakterini canlandırdı.

'Plastik Aşklar' oyunu Marmaris'te seyirciyle buluştu, System.String[]

Oya Başar ve Begüm Birgören'in rol aldığı "Plastik Aşklar" oyunu Marmaris'te seyirci ile buluştu


Marmaris ilçesi Armutalan Kültür Merkezinde sergilenen oyunda Başar, başrolü Begüm Birgören ile paylaştı ve oyunda Alev karakterini canlandırdı. Yapımcılığını Latif Koru'nun, yönetmenliğini Orçun Uçal'ın üstlendiği, Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı iki kişilik komedi oyunu tek perde olarak sahnelendi.


Oyun için Muğla'dan gelenler de oldu, kültür merkezinde ki etkinliğe katılanlar, "Oyun çok güzeldi özellikle saygı duyup hayran olduğumuz sanatçıları canlı canlı izlemekten çok keyif aldık" dediler.


Oyunun Marmaris'te sahnelenmesini sağlayan şirketin ortaklarından Evren Özkan, "Biz Marmaris'te bu tür etkinliklerin yapılmasından ve güzel ilçemizi tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Turizm ile uğraşan şehrimizde kış sezonunu böyle organizasyonlar ile renklendirebiliyorsak ne mutlu bize. Marmaris'e ünlü akınını devam ettireceğiz" dedi.


Oyun sonunda oyuncular ayakta alkışlanırken organizatörler ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından çiçekleri takdim edildi.


Özellikle usta oyuncu Oya Başar'ın uzun bir aradan sonra tiyatroya bu oyun ile dönmüş olması seyircilerin daha çok ilgisini çekti. - MUĞLA

Oya Başar, Marmaris, Plastik, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:42 Kaynak: İHA
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