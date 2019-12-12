Plastik atıklar sevimli dostlara yuva oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Plastik atıklar sevimli dostlara yuva oluyor - Son Dakika

Plastik atıklar sevimli dostlara yuva oluyor

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi ile Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) işbirliğiyle sokak hayvanları için anlamlı bir projenin imzaları atıldı.

Plastik atıklar sevimli dostlara yuva oluyor, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi ile Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) işbirliğiyle sokak hayvanları için anlamlı bir projenin imzaları atıldı.


Geri dönüşüm, israfın önlenmesi ve enerji tasarrufuna dikkat çeken 'yuvaya dönüşen plastikler' projesiyle ilçede toplanan atık plastikler yüzde yüz geri dönüştürülerek sokak hayvanlarına yuva oldu. Mustafakemalpaşa'nın belirli noktalarına yerleştirilen geri dönüşüm kafeslerine bırakılan plastik, kağıt, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklar ayrıştırılarak sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağlıyor.


PAGDER ile yapılan protokolle, ilçede toplanan plastik atıklardan imal edilen kulübelerin teslim alındığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, plastik atıkların çöp olmadığına vurgu yaparak geri dönüşüm alışkanlığı, çevre temizliği ve sokak hayvanlarına karşı duyarlılık gösterilmesiyle ilgili ilçe halkından da destek beklediklerini söyledi. Kanar, geri dönüşüm konusunda önemli bir kazanım elde ettiklerini ifade ederek, "Hayata geçirilen proje ile sevimli dostlarımızın kışın soğuktan, yazın da sıcaktan korunmalarını sağlıyoruz. Plastik tüketiminin her geçen yıl artış gösterdiğine işaret ederek, bu ürünlerin atıkları çevre ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturuyor. Kaynakların gereksiz kullanılmasını önlemek, çöp miktarını ise en aza indirmek için belediye olarak var olan projelere destek olacağız ya da yeni projeler üretmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.


Proje kapsamında bağışlanan 15 kulübe Mustafakemalpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi'ne teslim edildi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Plastik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:47 Kaynak: İHA
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