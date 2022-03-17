Plastik atıklar Uganda'nın göl ve nehirlerini tehdit ediyor - Son Dakika

Günlük 600 ton plastiğin tüketildiği ve bunun yarısına yakınının kontrolsüzce doğaya atıldığı Uganda'da göller ve nehirler tehdit altında bulunuyor.

Plastik poşetler, düşük maliyetli ve kullanışlı olduğu için birçok Ugandalı tarafından sıkça kullanılıyor.

Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda, Kenya ve Tanzanya, "kaveera" olarak da bilinen plastik poşetlerin kullanımını ve satışını yasaklarken Uganda hükümeti ise henüz bir adım atmadı.

Uganda'da her gün en az 600 ton plastiğin tüketildiği ve bunların önemli bir kısmının doğaya atıldığı tahmin ediliyor.

Biriken plastik atıkların yakılarak imha edilmesi nedeniyle solunum yollarına zarar veren zehirli kimyasallar açığa çıkıyor.

Göller ve nehirler üzerinde çok büyük etki oluşturacak

Uganda'nın göl ve nehirlerinde su yaşamını tehdit eden kirliliğinin başlıca nedeni plastik atıklar, şehirdeki kanalizasyon sistemlerinin tıkanmasına da neden oluyor.

Ugandalı çevre ve iklim aktivisti Musika Godfrey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik atıkla mücadelede en önemli adımın, bireysel plastik kullanımının engellenmesi olduğunu vurguladı.

Godfrey, "Böylece çevrenin ölmesine karşı verdiğimiz mücadelede kazanma şansımız artar. Afrika'da, özellikle Doğu Afrika'da çok sayıda göl ve nehir bulunuyor. Eğer liderlerimiz plastiklerin kullanımını yasaklamazsa veya sınırlama getirmezse Afrika kıtası daha da ısınacak. Bu da göller ve nehirler üzerinde çok büyük etki oluşturacak. Topraklarımız iyi ve verimli lakin önlem almazsak bunu kaybedebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Kendi şehrinde hatta kendi mahallesinde çok sayıda plastik atık olduğunu belirten Godfrey, "Bunlar bir süre sonra toprağın altına doğru ilerliyor ve yer altı suları ile toprağın verimliliğine zarar veriyor. Bunun sonucu olarak ekosistemimizi bozuyor. Çevremiz için savaşmaya başlayalım. Onu korumamız gerekiyor. Bunun ilk adımı ise tek kullanımlık plastik kullanmayı bırakmak." diye konuştu.

Plastik kirliliği, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor

Plastik atıkların bir diğer olumsuz etkisi ise hayvanlar üzerinde. İnekler, keçiler ve kuşlar otlama alanlarına atılan plastik atıkları yedikleri zaman ölüyor. Bazı hayvanlar ise uzun süren ve acı veren bir ölüme yol açan bağırsak tıkanıklıklarıyla karşı karşıya kalıyor.

Suyu kirleterek biyoçeşitliliği yok eden plastik atıklar toprak kalitesini etkiliyor ve verimli tarım arazilerini yok ediyor.

Kampala Kent Konseyi Başkanlığı, yaptığı bir araştırmada, şehirdeki plastik atıkların sadece yüzde 40 ila 50'sinin toplandığı sonucuna ulaştı.

Şehirdeki plastik atıklar drenaj kanallarına, sulak alanlara, doğal su kanallarına, imarsız arazilere ve yol kenarlarına atılıyor. Kırsal kesimlerde ise plastikler çoğunlukla kendi kendine ayrışmaya bırakılıyor.