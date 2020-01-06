Plastik atıklara vergi konusu AB gündemine geliyor - Son Dakika
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Plastik atıklara vergi konusu AB gündemine geliyor

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, plastik atıklar için AB genelinde uygulanacak bir vergi oluşturulması konusunu gündeme almaya hazırlanıyor.

Plastik atıklara vergi konusu AB gündemine geliyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, plastik atıklar için AB genelinde uygulanacak bir vergi oluşturulması konusunu gündeme almaya hazırlanıyor.

Financial Times'ın haberine göre Komisyon ayrıca, Birleşik Krallık'ın ayrılması (Brexit) sonrası AB uzun dönem bütçesinin nasıl fonlanacağına yönelik çözümler geliştirmek için karbon ticaretinden elde edilen gelirleri kullanmayı da gündemine alacak.

Financial Times'a konuşan AB yetkilileri, 2021 yılında yürürlüğe girecek olan 7 yıllık uzun dönem bütçesi için müzakerelerin üye ülkelerin plastik geri dönüşüm vergisi konusunda genel bir uzlaşı olduğunun altını çizdiler.

Habere göre, adınının açıklanmasını istemeyen bir AB yetkilisi, "Brexit'in yol açtığı bir açık var. Üye ülkeler bunu biliyorlar ve er ya da geç yeni gelir akışı sağlanmasını kabul etmeliyiz" diye konuştu.

AB Komisyonu 2018 yılında ortaya koyduğu bir öneride, geri dönüştürülemeyen plastiklere bir vergi getirilmesini ve buradan elde edilen gelirin üye ülkelerin ulusal bütçelerine değil AB bütçesine gitmesini önermişti. Geri dönüştürülemeyen plastikler için uygulancacak vergiden 2027'ye kadar 42 milyar euro gelir elde edileceği hesaplanıyor.


Avrupa Birliği, Times, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:41 Kaynak: DHA
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