Plastik Atıklarından Bisiklet Yaptılar

Uşak'ta çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen bir grup üniversitesi öğrencisi, plastik atıklarından 4 metre yüksekliğinde bisiklet yaptı.

Uşak'ta çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen bir grup üniversitesi öğrencisi, plastik atıklarından 4 metre yüksekliğinde bisiklet yaptı.



Yeşil Pedal Bisiklet Topluluğu üyesi üniversite öğrencileri, Bir Eylül Yerleşkesi'nde çöp toplama etkinliği yaptı.



Etkinlik kapsamında biriktirilen plastik atıklarını yeniden kullanmak üzere çöp bisiklet projesi yapan öğrenciler, demirden yaptıkları 4 metre yüksekliğindeki bisikleti plastik atıklarla kapladı.



Topluluk danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Sevgi Tatar, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ederek, "Çöp bisikletimiz kampüs konser alanında sergileniyor. Daha yeşil bir dünya için, bizden sonraki nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için topluluk olarak üstümüze düşeni yerine getirmeye hazırız." dedi.

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