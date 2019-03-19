Son Dakika Haberleri: Plastik Atıklarından Bisiklet Yaptılar

Plastik Atıklarından Bisiklet Yaptılar

32 dakika önce

Uşak'ta çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen bir grup üniversitesi öğrencisi, plastik atıklarından 4 metre yüksekliğinde bisiklet yaptı.

Plastik Atıklarından Bisiklet Yaptılar, System.String[]
Uşak'ta çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen bir grup üniversitesi öğrencisi, plastik atıklarından 4 metre yüksekliğinde bisiklet yaptı.

Yeşil Pedal Bisiklet Topluluğu üyesi üniversite öğrencileri, Bir Eylül Yerleşkesi'nde çöp toplama etkinliği yaptı.

Etkinlik kapsamında biriktirilen plastik atıklarını yeniden kullanmak üzere çöp bisiklet projesi yapan öğrenciler, demirden yaptıkları 4 metre yüksekliğindeki bisikleti plastik atıklarla kapladı.

Topluluk danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Sevgi Tatar, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ederek, "Çöp bisikletimiz kampüs konser alanında sergileniyor. Daha yeşil bir dünya için, bizden sonraki nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için topluluk olarak üstümüze düşeni yerine getirmeye hazırız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Eylül, Uşak, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı Genç Boksörün Feci Sonu! Çırpına Çırpına Can Verdi Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:06:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Plastik Atıklarından Bisiklet Yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]