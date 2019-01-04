Plastik Atıklarıyla İlgili Korkutan Uyarı

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Poşet Yerine Satılan Plastik Çanta, 1,5 Lira Yerine 4,5 Liraya Satılıyor

Genç Kızın İsteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşırttı: Çok Bela Bir Kızın Var