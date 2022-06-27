Alınan bilgilere göre, Nusaybin- Kızıltepe karayolu Eskiyol Mahallesi mevkiinde seyir halindeki plastik boru yüklü kamyon alev aldı. Durumu son anda fark eden sürücü, kamyonu yolun kenarına çekerek kamyonun başlık bölümünü arkadaki dorseden ayırdı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyondaki tüm plastik boruları sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Plastik boru yüklü kamyon alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.