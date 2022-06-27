Plastik boru yüklü kamyon alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Plastik boru yüklü kamyon alevlere teslim oldu

27.06.2022 21:08

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki plastik boru yüklü kamyon yandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki plastik boru yüklü kamyon yandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin- Kızıltepe karayolu Eskiyol Mahallesi mevkiinde seyir halindeki plastik boru yüklü kamyon alev aldı. Durumu son anda fark eden sürücü, kamyonu yolun kenarına çekerek kamyonun başlık bölümünü arkadaki dorseden ayırdı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyondaki tüm plastik boruları sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Abdullatif Altunkaynak/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Plastik boru yüklü kamyon alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Plastik boru yüklü kamyon alevlere teslim oldu - Son Dakika
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