Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Uzuner ANKA'da - Son Dakika

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner, Gaziantep Anka Hastanesi'nin güçlü hekim kadrosu arasında yerini alarak hasta kabulüne başladı.



Hasta odaklı anlayışı ile kişiye özel tanı ve tedavi yöntemleri uygulayan modern teknolojisi ve ileri teknik alt yapısıyla Gaziantep'in yanı sıra çevre illerin de çekim merkezi olmayı başaran Gaziantep Özel Anka Hastanesi, hekim kadrosuna güvenilir isimleri dahil etmeyi sürdürüyor.



Op. Dr. Mehmet Uzuner kimdir?



Op. Dr. Mehmet Uzuner, 1987'de Giresun'da doğdu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 2012 yılında bitirerek tıp doktoru olan Dr. Uzuner, aynı yıl girdiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünde ihtisasını 2018 yılında tamamladı. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dr. Uzuner, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı Estetik Meme Cerrahi Kursu (4-7 Kasım 2015 -Ankara), Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı Laser ver Enerji temelli Sistemler Kursu (27-30 Ekim 2016-Antalya),TPRECD X. Rhinoplasty,3. Yüz Estetiği Kursu (11-14 Mayıs 2017-Edirne), TPRECD 39. Ulusal Kurultayı Uygulamalı Saç Ekim Kursu (11-14 Ekim 2017-Antalya) TPRECD cerrahi olmayan Estetik İşlemler Kursuna katılmış olup, Dolgu ve Nörotoksin Uygulamaları Sertifikası (14-17 Aralık 2017)- İstanbul TPRECD cerrahi olmayan Estetik İşlemler Kursu Mezoterapi, Dermoroller, PRP uygulamaları ve cilt bakımı sertifikası (14-17 Aralık 2017-İstanbul),TPRECD cerrahi olmayan Estetik İşlemler Kursu Laser, IPL, Radyofrekans ve Ultrason temelli cihazlarda yüz ve gövde estetik ve güzellik amaçlı uygulamaları sertifikalarına sahiptir.



Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner'in ilgi alanları, estetik cerrahi işlemler, burun, meme, karın estetiği, liposuction, vücut şekillendirme, genital estetik, yüz gençleştirme, dolgu, botox, prp, el kesileri, yüz travmaları, açık yaralar, yanık ve mikrocerrahidir.



Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'lu hastalara ulaşan Anka Hastanesi'nde; Cildiye,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji,Beslenme ve Diyetetik, Göz Hastalıkları, Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, Uyku Laboratuvarı röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor. - GAZİANTEP